'Destek vermeye hazırız'
Paris Saint-Germain (PSG) Academy Antalya ve Ankara sorumlusu olan '19 Grup Sportif Hizmetleri' şirketinin ortakları Mehmet Uzun, Senegalli futbolcu Moussa Sow ve Süper Lig'de de bir dönem forma giyen Senegal milli takımının eski futbolcusu Jacques Faty, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ettiler
SPOR 12.11.2019, 18:19
ZİYARETTE akademi çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten şirket ortaklarından Mehmet Uzun, "Türk futboluna katkıda bulunmak istiyoruz. Dünyanın en çok futbolcu yetiştiren Paris şehrinden aldığımız tecrübeyle Türkiye'den de kaliteli futbolcular çıkarmayı arzuluyoruz. Bizi ağırlayan sayın başkan Hasan Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyoruz" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç ve yetenekli futbolcuların Türk futboluna kazandırılması için yapılacak her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.
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