'Desteğimiz sürecek'

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde yapılan toplantıya ASKF Başkanı Metin Bulut, Alanyaspor Başkanı ve ASKF Başkan Yardımcısı Hasan Çavuşoğlu, İl Tertip Komitesi Başkanı İsmail Şener, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Alanya Şube Başkanı Yaşar İncepıçak, Altyapı ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Çetin, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Altyapı Genel Koordinatörü ve TÜFAD Alanya Şubesi Genel Sekreteri Kamil Ulaş ile spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan ASKF Başkanı Metin Bulut, Alanyaspor'un başarısından dolayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ekibini tebrik ederek amatör spor kulüplerine her türlü desteklerinin devam edeceğini söyledi.

İl Tertip Komitesi Başkanı İsmail Şener ise U11, U12, U13 ve U15 liglerine katılacak takımların temsilcileriyle görüşerek lig başlama tarihi ve fikstür çekimi konusunda karar aldıklarını belirterek tüm takımlara başarılar diledi. Alanyaspor Başkanı ve ASKF Başkan Yardımcısı Hasan Çavuşoğlu da, tüm katılımcılara teşekkür ederek kulüplere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Toplantının ardından Alanyaspor Futbol Okulu Sahası'nda kulüplere malzeme dağıtımı yapıldı.