Dersimiz Sivasspor

BU sezon Süper Lig'e farklı bir başlangıç yaparak zirveye kurulan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 6. hafta maçında Sivasspor'u ağırlayacak. 28 Eylül Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına önceki akşam yaptığı antrenmanla start veren turuncu yeşilliler, dünü ise izinli olarak geçirdi. Çalışmalarına bugün saat 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek olan Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'a karşı iç sahada puan vermek istemiyor. Haftalardır liderliğin keyfini süren ve koltuğu kaybetmek istemeyen turuncu yeşilli takımda oyuncular, taraftar desteğini de arkasına alarak kazanmak istiyor.

EROL HOCA KAYIP İSTEMİYOR

Sezon başından beri oynattığı futbolla kimi zaman tartışılan, ancak sihirli değneğini takıma dokundurduğundan beri herkesin de beğenisi kazanan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor maçının zor geçeceği görüşünde. Yakın çevresine kendilerini kolay bir maçın beklemediğini söylediği iddia edilen genç çalıştırıcının, bugünkü antrenmanda oyuncuları ile bu konu hakkında bir toplantı yapacağı ve kırmızı beyazlı takımı öğrencilerine ezberleteceği de gelen bilgiler arasında.