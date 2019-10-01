Dersimiz Beşiktaş
Süper Lig'in 7. haftasında yaralı Kara Kartal'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı
SPOR 30.09.2019, 22:55 30.09.2019, 23:04
SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, ligin 7. hafta maçında 6 Ekim Pazar günü saat 16.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Rakibini deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürmek isteyen turuncu yeşilliler, mücadelenin hazırlıklarına dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler. Antrenmana sakatlıkları süren Lokman Gör ve Juanfran Moreno katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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