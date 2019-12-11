Derbiyi Küçük yönetecek

BUNA göre, Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan dev mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç yöneten genç hakem, temsilcimiz Alanyaspor'un da bugüne kadar 3 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda hiç galibiyet elde edemezken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu önemli mücadelede Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olacak.