Derbiye kilitlendik

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 21 Ekim Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Akdeniz derbisinin hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplar halinde pas ve şut çalışması yapan turuncu yeşilliler, çift kale maçta oldukça hırslıydı. Milli takımlardan dönecek olan oyuncularını bekleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalyaspor maçının taktik kadrosunu buna göre şekillendirecek. İç sahada hata istemeyen ve bunu oyuncularına her fırsatta dile getiren Bakkal'ın "Taraftarlar, şehir, herkes arkanızda. Futbolu seven bu şehirde bizlere galibiyet yakışır. İç sahada kayıp verecek bir takım değiliz" diyerek oyuncularını motive ettiği de gelen bilgiler arasında.