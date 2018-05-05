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Derbiye çıkmayan Beşiktaş'a tarihi ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup ilan etti, önümüzdeki sezon Türkiye Kupasından men etti

Derbiye çıkmayan Beşiktaş'a tarihi ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup ilan etti, önümüzdeki sezon Türkiye Kupasından men etti

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:45
Derbiye çıkmayan Beşiktaş'a tarihi ceza geldi
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ZİRAAT Türkiye Kupasında 57. dakikadan devam etmesi kararlaştırılan maça çıkmayan Beşiktaş'a çıkan fatura belli oldu.

 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah-beyazlıları 3-0 hükmen mağlup sayarken önümüzdeki sezon da kupadan men etti.

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon Türkiye Kupasından elde ettiği gelirleri geri ödeyecek.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,

Karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan'daki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun, kaldığı yerden seyircisiz devam edilmesine karar verdiği 3 Mayıs'taki müsabakaya çıkmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ProfesyonelFutbol Disiplin KuruluFenerbahçeDerbi
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