Derbinin galibi Anadolu Efes!

ANADOLU Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ikinci haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’u 84-80 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler de ilk yenilgisini aldı.



Fenerbahçe Doğuş, Melih ve Thompson’un basketleri ile 10-9 öne geçti. Son anlarda da Sloukas ile Melih’in hücumdaki etkinliği ile sarı-lacivertlileri periyodu 19-18 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında Doğuş ve Ledo ile dış atışlardan Dunston ile de pota altından sayılar bulan Anadolu Efes 27-24 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü kaybetmeyen Efes, devreye 45-40 önde girdi.



Ledo ve McCollum’un sayılarıyla üçüncü periyoda başlayan lacivert-beyazlılar, farkı çift hanelere çıkararak 55-42’ye getirdi. Efes, Motum’un son saniye basketi ile de periyodu 67-56 önde tamamladı.

Son periyoda Simon’un üst üste bulduğu 5 sayı ile farkı tekrar çift hanelere getiren Anadolu Efes, skoru 73-60 yaptı. Vesely ve Wanameker ile üst üste basketle bulan sarı-lacivertliler, Melli’nin serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya indirerek, skoru 76-75’e getirdi. Çekişmeli geçen son anlarda Dunston ile pota altından sayılar bulan Efes, parkeden galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skoreri 29 sayı ile oynayan Anadolu Efes’in Amerikalı oyuncusu Errick McCollum olurken, Fenerbahçe’de ise Wanamaker 20 sayı ile takımına katkıda bulundu. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler de ilk yenilgisini aldı.

