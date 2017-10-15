Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
Cinsellik deyince akıllara bu soru...
Hiperaktivite tanısında büyük yanlış
Hiperaktivite tanısında büyük yanlış
banner468

Derbinin galibi Anadolu Efes!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Doğuş'u 84-80 mağlup etti

Derbinin galibi Anadolu Efes!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Doğuş'u 84-80 mağlup etti

15 Ekim 2017 Pazar 18:48
Derbinin galibi Anadolu Efes!
banner404

ANADOLU Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ikinci haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’u 84-80 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler de ilk yenilgisini aldı.
 
Fenerbahçe Doğuş, Melih ve Thompson’un basketleri ile 10-9 öne geçti. Son anlarda da Sloukas ile Melih’in hücumdaki etkinliği ile sarı-lacivertlileri periyodu 19-18 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında Doğuş ve Ledo ile dış atışlardan Dunston ile de pota altından sayılar bulan Anadolu Efes 27-24 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü kaybetmeyen Efes, devreye 45-40 önde girdi.
 
Ledo ve McCollum’un sayılarıyla üçüncü periyoda başlayan lacivert-beyazlılar, farkı çift hanelere çıkararak 55-42’ye getirdi. Efes, Motum’un son saniye basketi ile de periyodu 67-56 önde tamamladı.
Son periyoda Simon’un üst üste bulduğu 5 sayı ile farkı tekrar çift hanelere getiren Anadolu Efes, skoru 73-60 yaptı. Vesely ve Wanameker ile üst üste basketle bulan sarı-lacivertliler, Melli’nin serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya indirerek, skoru 76-75’e getirdi. Çekişmeli geçen son anlarda Dunston ile pota altından sayılar bulan Efes, parkeden galip ayrıldı.
 
Karşılaşmanın en skoreri 29 sayı ile oynayan Anadolu Efes’in Amerikalı oyuncusu Errick McCollum olurken, Fenerbahçe’de ise Wanamaker 20 sayı ile takımına katkıda bulundu. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler de ilk yenilgisini aldı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, kupayı 3. kez müzesine götürdü
VakıfBank, kupayı 3. kez müzesine götürdü
Safet Susic: 'Maçın hakkı beraberlikti'
Safet Susic: 'Maçın hakkı beraberlikti'
Dev organizasyonu Antalya'den alıp İsveç'e verdiler
Dev organizasyonu Antalya'den alıp İsveç'e verdiler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim