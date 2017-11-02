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Derbideki sahte polis skandalı ortaya çıktı

Fenerbahçe derbisinde bilet bulamayan Galatasaraylı taraftarlar, polis kıyafeti giyerek stada girmeye çalıştı. Polisler, olayı anlayıp taraftarları yakaladı

Derbideki sahte polis skandalı ortaya çıktı

Fenerbahçe derbisinde bilet bulamayan Galatasaraylı taraftarlar, polis kıyafeti giyerek stada girmeye çalıştı. Polisler, olayı anlayıp taraftarları yakaladı

02 Kasım 2017 Perşembe 15:01
Derbideki sahte polis skandalı ortaya çıktı
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SPOR Toto Süper Lig'i 9. haftasında  Galatasaray ile  Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan derbi maçı öncesi Tük Telekom Arena Stadyumu'nun kapılarında sahte polis krizi yaşandığı ortaya çıktı.

8 TARAFTAR POLİS KIYAFETİYLE KONTROL NOKTASINA GİRDİ

Vatan gazetesinden  Mehmet Ali Demir'in haberine göre; Maç günü TT Arena'da bilet bulamayan 8  Galatasaray taraftarının, polis kıyafetleri giyerek bir süre kapıdaki kontrol noktasında bekledikleri daha sonra amir polislerden birinin ismini vererek 'bize içeride görev verdi' diye sahaya girmeye çalıştıkları öğrenildi.

FOYA ORTAYA ÇIKTI

Ancak ismini verdikleri müdürün o gün görevde olmamasından şüphelenen diğer polis memurlarının kimlik sormasıyla taraftarların foyası da ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde taraftarlardan bazılarının üzerinden sahte polis kimliği de çıktı. Sahte kimliklerden birine yapıştırılan oyuncu fotoğrafı da dikkat çekti. 8 taraftar hakkında işlem yapılırken, maçlara giriş yasağı cezası da verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali DemirGalatasarayFenerbahçeSpor
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