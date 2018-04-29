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Derbide seyirci rekoru

Süper Lig'deki derbiyi 50 bin 304 biletli izleyicinin takip ettiği ve bu rakamın sezon rekoru olduğu duyuruldu

Derbide seyirci rekoru

Süper Lig'deki derbiyi 50 bin 304 biletli izleyicinin takip ettiği ve bu rakamın sezon rekoru olduğu duyuruldu

29 Nisan 2018 Pazar 23:40
Derbide seyirci rekoru
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SPOR Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi  karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerken seyirci rekoruna da imza  atıldı.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbiyi 50 bin 304 biletli  futbolseverin takip ettiği ve bu rakamın sezon rekoru olduğu belirtildi.
 
Derbi müsabakasındaki seyirci sayısı, Türk Telekom Stadı'nın 4. en  yüksek seyirci sayısı olarak da kayıtlara geçti.
 
Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda oynanan maçtaki 51 bin 567 taraftar  sayısı Türk Telekom Stadı'nın rekoru olurken, bu maçı 50 bin 750 kişiyle  2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Schalke 04 karşılaşması  ve 50 bin 463 kişiyle de 2011-2012 sezonundaki Beşiktaş müsabakası takip etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
derbide seyirci rekoru
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