Derbide Payallar güldü

KONAKLI Stadı'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi Payallarspor 2-0 kazandı. 29. dakikada Amir Mamaghani'nin golü ile öne geçen sarı siyahlı ekip, ilk yarıda soyunma odasına avantajlı girdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan Payallarspor, ikinci gol için bir çok fırsat buldu ancak değerlendiremedi. Mücadelede son sözü ise Mahmut Demir söyledi. 90. dakikada takımının 2. golüne imza atan Mahmut, maçın da skorunu tayin etmiş oldu. Payallarspor bu galibiyetle 11 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Mahmutlarspor ise 15 puanda kaldı.