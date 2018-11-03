Derbide olayların faturası belli oldu!

GALATASARAY, Spor Toto Süper Ligin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda oyuncular birbirine girdi. Müsabakanın bitimiyle başlayan olaylar nedeniyle Video Yardımcı Hakem (VAR) üzerinden uzun süre incelemelerde bulunuldu ve daha sonra kararlar açıklandı.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Türk Telekom Stadyumunda yaşanan olayların ardından Fırat Aydınus'un kartları belli oldu. Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado, Galatasaray'da ise Ndiaye kırmızı kart gördü. Öte yandan Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda da sarı kart gördü.