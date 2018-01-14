Derbide Mahmutlar güldü

GURUBUNU şampiyon olarak tamamlayan Mahmutlarspor ise ilk play-off maçını bir başka Alanya ekibi olan Avsallarspor ile yaptı. Karşılaşmada rakibine göre üstün olan Mahmutlarspor, 90 dakika sonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mavi beyazlı ekip bu sonuçla play-off grubunda lider oldu.

