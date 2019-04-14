Derbide ilk yarı gol yok, kart çok

25'inci dakikada Serdar Aziz'in uzun pası ile sağ çaprazda topla buluşan Moses'in ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
27'nci dakikada Valbuena'nın ceza yayı dışı sağ çaprazından şutu az farkla dışarı gitti.
33'üncü dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
45'inci dakikada Semih Kaya'nın uzun pasında topla buluşan Diagne, Hasan Ali'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrası VAR'a başvuran hakem Ali Palabıyık, Hasan Ali'yi kırmızı kart ile cezalandırdı.
45+2'nci dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun parmaklarının ucu ile son anda topu kornere çeldi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Eljif, Moses, Valbuena, Soldado
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Semih Kaya, Donk, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
KIRMIZI KART: Dk. 45 Hasan Ali (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Moses, Valbuena (Fenerbahçe) - Belhanda (Galatasaray)