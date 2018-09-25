Derbide gülen yok 0-0

MÜCADELE, Kepez Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Konyaaltı Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki Antalya temsilcisi sahada kıran kırana mücadele etti. Mücadelede topu filelerle buluşturamayan Antalya temsilcileri derbiden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu “Sezonun ilk karşılaşmasını oynadık. Güzel bir maç oldu. Oyuncularımız büyük bir mücadele verdi ve beraberlik aldık. Önümüzdeki maçlarda daha başarılı sonuçlar alacağız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 22:26