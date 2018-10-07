Derbide gülen Kestelspor 4-0

ALANYA'YI Antalya Süper Amatör Küme'de temsil eden komşu mahalle takımları Kestelspor ile Mahmutlarspor, ligin 4'üncü hafta maçında bugün kozlarını paylaştı. Dim Web TV'den (dimtv.tv) canlı olarak ekranlara gelen mücadelede gülen taraf Kestelspor oldu. Karşılaşmayı 4-0 gibi farklı bir skor ile kazanan Kestelspor, ligde 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi. Maçın henüz 5'inci dakikasında Yalçın Akdoğan'ın fantastik rövaşatası ile öne geçen Kestelspor, 42'de Erkan Sütçü'nün kafa golüyle 2 farklı üstünlüğü ele geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısına da hızlı başlayan Kestelspor, 52'nci dakikada Nuran Gurbanov'un şık golüyle 3-0 öne geçti. Bu golden sonra iyice rahatlayan mavi beyazlılar, 79'uncu dakikada Erkan Sütçü'nün golüyle farkı 4'e çıkardı. Maçta başka gol olmadı ve Kestelspor derbi mücadelesinden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.