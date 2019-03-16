Derbide gülen Antalyaspor 3-0

SPOR Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Kazandığı takdirde 5. sıraya yükselecek olan Aytemiz Alanyaspor, önüne gelen fırsatı geri tepti ve Antalyaspor'a 3-0'lık skorla teslim oldu. Karşılaşmanın 26. dakikasında ceza alanı dışı sağ çaprazdan kazanılan frikiği Hakan Özmert kullandı ve kaleci Haydar Yılmaz'ın kapattığı yakın direk dibinden topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. 32'de Ceyhun'un savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasında topu kazanan Doukara, Alanyaspor kalesine kadar sürdüğü topu düzgün bir rakip ceza alanı yayı içine kadar sürdüğü topa ayak içi ile vurarak fileleri buluşturdu. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıya Sackey-Villafanez değişikliği ile başlasa da, Antalyaspor ikinci yarının hemen başında Amilton ile farkı 3'e çıkardı. 48'de N'Sakala'nın savunmadan çıkarken kaptırdığı topla bir anda sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton, topu Haydar'ın altından ağlara gönderdi. Alanyaspor bu mağlubiyetle 34 puanda kalırken, Antalyaspor ise 35 puana yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 21:20