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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Derbide bomboş pozisyonu kaçırdıktan sonra günah çıkardı

Fenerbahçeli Giuliano, derbinin 80. dakikasında kaçırdığı golle ilgili "Çok kötü bir vuruş yaptım. Daha iyi vurabilirdim. Her ne olursa olsun o pozisyonu gol yapmalıydım." dedi

Derbide bomboş pozisyonu kaçırdıktan sonra günah çıkardı

Fenerbahçeli Giuliano, derbinin 80. dakikasında kaçırdığı golle ilgili "Çok kötü bir vuruş yaptım. Daha iyi vurabilirdim. Her ne olursa olsun o pozisyonu gol yapmalıydım." dedi

19 Mart 2018 Pazartesi 10:54
Derbide bomboş pozisyonu kaçırdıktan sonra günah çıkardı
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FENERBAHÇE, Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmezlik serisini sürdürse de şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. BrezilyaGiuliano, çok iyi bir 90 dakika çıkarmalarına rağmen derbide gol atamadıklarını ve tek eksiklerinin bu olduğunu söyledi.

"GALATASARAY'A KARŞI ÇOK İYİ OYNADIK"

Maç sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Giuliano, "Tek eksik noktamız goldü. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şanslar yakaladık ama golü bulamadık. Futbol böyle, bazen pozisyona girseniz bile gol atamıyorsunuz. Biz de böyle bir gece yaşadık. Çok üzgünüm" diye konuştu.

"O POZİSYONDA GOLÜ ATMALIYDIM"

Yıldız futbolcu maçın 80. dakikasında kaçırdığı net fırsat için ise şu itirafı yaptı:

"Çok kötü bir vuruş yaptım. Daha iyi vurabilirdim. Her ne olursa olsun o pozisyonu gol yapmalıydım. Gerçekten çok üzgünüm ama lig bitmedi, biz 8 final maçı oynayacağız."

"MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK ZOR"

Giuliano, Brezilya Milli Takımı ile ilgili de konuştu:

"Milli Takıma çağrılmadığım için elbette üzgünüm. Ama oraya gitmek gerçekten kolay değil. Çok iyi oyuncular var."

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Anahtar Kelimeler:
GiulianoDerbiBrezilya
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