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Derbi öncesi yardım topladı, maç esnasında ise...

Fenerbahçeli taraftarlardan bir grup yüzlerini boyayarak 1 TL karşılığında çekildikleri resimler sayesinde Van'daki bir okula gelir topladı. Beşiktaş maçını izlediği sırada ise aralarından bir taraftar taşkınlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı

Derbi öncesi yardım topladı, maç esnasında ise...

Fenerbahçeli taraftarlardan bir grup yüzlerini boyayarak 1 TL karşılığında çekildikleri resimler sayesinde Van'daki bir okula gelir topladı. Beşiktaş maçını izlediği sırada ise aralarından bir taraftar taşkınlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:48
Derbi öncesi yardım topladı, maç esnasında ise...
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FENERBAHÇE ile Beşiktaş arasında 23 Eylül akşamı oynanan derbi maç öncesinde Ülker Stadyumu çevresi, Boğa Heykeli ve Kadıköy Rıhtım’da sarı-lacivert şov yaşandı. 5 kişiden oluşan bir grup ise yüzlerini boyayarak ve çeşitli gösteriler yaparak sarı-lacivertli taraftarları eğlendirdi. İlginç bir koreografi sergileyen bu 5 taraftar, sarı-lacivert boyalarla boyadıkları yüzleri ile dikkat çekti ve kendileri ile resim çektirmek isteyenlerden yardım amaçlı para topladı.

Elde edilen gelirin Van Gürpınar’da bir okula aktarılması amacıyla yapılan ve her selfie için 1 lira toplanan etkinlikte Van’daki çocuklara kırtasiye ürünleri tedarik edildiği belirtildi.

Ancak yüzülü boyalı taraftarlardan biri maç sırasında göz altına alındı. Maç öncesinde başlattıkları yardım kampanyasını anlatan Fenerbahçeli taraftar, maç sırasında taşkınlık yaptığı gerekçesiyle stattan çıkarıldı. Bu taraftar deyim yerindeyse derbi öncesi okula yardım topladı, maçı karakolda tamamladı.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 14:50
Anahtar Kelimeler:
BOYAMAYardımVanDerbi
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