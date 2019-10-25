Derbi öncesi Vida'dan kötü haber
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev maç öncesinde sakatlıklardan dolayı yüzü gülmeyen Beşiktaş'a Vida'dan da kötü haber geldi
SPOR 25.10.2019, 19:18
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda evinde Braga'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'a maç sonrası kötü haber geldi.
Vida maçtan sonra ağrıları arttığı için bu sabah MR'a götürüldü. Hırvat oyuncunun durumu bugün belli olacak. Teknik heyet ve yönetim sakatlıkların artmaması için dua etmeye başladı.
Sağlık ekibi, Burak ve Diaby'nin Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti. Gökhan Gönül ve NKoudu'nun sakatlıkları bulunuyor.
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