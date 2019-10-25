Derbi öncesi Vida'dan kötü haber

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda evinde Braga'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'a maç sonrası kötü haber geldi.



Vida maçtan sonra ağrıları arttığı için bu sabah MR'a götürüldü. Hırvat oyuncunun durumu bugün belli olacak. Teknik heyet ve yönetim sakatlıkların artmaması için dua etmeye başladı.



Sağlık ekibi, Burak ve Diaby'nin Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti. Gökhan Gönül ve NKoudu'nun sakatlıkları bulunuyor.