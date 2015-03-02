Derbi öncesi kötü haber

GALATASARAY 'da futbol takımı, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin üst üste puan kaybetmesiyle birlikte Süper Lig'de liderliğini perçinledi. Erkek basketbol şubesinde ise işler yolunda gitmiyor. Sezon başından beri maddi kriz haberleriyle gündemden inmeyen sarı-kırmızılılar, sahada aldığı sonuçlarla da hayal kırıklığı yaşatıyor. Euroleague'de hafta içi çıktığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Liv Hospital, dün akşam yurt içinde çıktığı derbiden de boynu bükük ayrıldı. Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında karşılaştığı Anadolu Efes'e 77-75 mağlup olan Cimbom maç sonu bir şok daha yaşadı. İtirazları nedeniyle diskalifiye edilen başantrenör Ergin Ataman, 9 Mart Pazartesi günü Abdi İpekçi'de oynanacak Fenerbahçe Ülker karşısında takımını yalnız bırakacak.





MURAT ÖZYER GERÇEĞİ AÇIKLADI





Galatasaray Kulübü Basketbol Şube Koordinatörü Murat Özyer, iki teknik faul alarak diskalifiye olan Ataman'ın, Fenerbahçe Ülker karşılaşmasında cezalı duruma düştüğünü söyledi.Tecrübeli koçun maç sonu basın toplantısında "Derbi maçta takımın başında olacağım" açıklamasının yanlış anlamadan kaynaklandığını belirten Özyer, "Ataman, ilk teknik faulün direkt kendisine değil, benche çalındığını zannetti. Bu nedenle ceza almayacağını düşündü. Maç raporunu inceledik, iki teknik faulün de direkt Ergin Ataman'a çalındığını gördük. Bu nedenle Fenerbahçe derbisinde takımın başında bulunamayacak" ifadelerini kullandı.





TURGAY DEMİREL'E İSTİFA ÇAĞRISI





Galatasaray Spor Kulübü ise dev maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel'i istifaya davet etti. GS TV'ye konuşan Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Galatasaray basketbol şubesi sahipsiz değil. 23 yıllık bir başkan, yıpranmış ve adaletini kaybetmiş bir federasyon artık miadını doldurmuştur. İstifaya davet ediyoruz. Bu muameleyi kabul etmiyoruz. Milyonlarca taraftarımız haklı olarak tepki gösteriyorlar. TBF yönetimi adil olmazsa tepkileri nasıl dindireceğiz?" şeklinde konuştu.





HARUN ERDENAY'A DESTEK



