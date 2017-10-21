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Derbi öncesi beklenen haber geldi

Süper Ligde pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini, taraftarların sevdiği isimlerden Yalçın Çetin anlatacak

Derbi öncesi beklenen haber geldi

Süper Ligde pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini, taraftarların sevdiği isimlerden Yalçın Çetin anlatacak

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:22
Derbi öncesi beklenen haber geldi
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SÜPER Lig'in 9. haftasında  Fenerbahçe ile  Galatasaray büyük derbide karşı karşıya gelecek.

Maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem  Cüneyt Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak.

Türk Telekom Stadı'nda 22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak  Galatasaray –  Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

YALÇIN ÇETİN ANLATACAK

Mücadeleyi, sezon başında TRT'den beIN Sports'a transfer olan Yalçın Çetin anlatacak. Çetin, daha önce anlattığı Süper Lig maçlarında büyük beğeni toplamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Futbol Federasyonları BirliğiSarı LacivertlilerSarı KırmızılılarCüneyt ÇakırTürk Telekom
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