Derbi öncesi Ali Koç'un cezası için karar verildi!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasını oy birliğiyle kaldırdı. İşte Tahkim Kurulu kararı; "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe Başkanı Koç, yaptığı açıklamada "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" demişti.Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası almıştı.