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Derbi hazırlıkları başladı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. hafta derbisinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı

Derbi hazırlıkları başladı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. hafta derbisinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı

17 Ekim 2017 Salı 21:11
Derbi hazırlıkları başladı
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CAN Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 50 dakika sürdü.
 
Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
 
Sarı-lacivertliler, 18 yarın yapacağı çalışmayla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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derbi hazırlıkları başladı
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