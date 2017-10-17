derbi hazırlıkları başladı

CAN Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, 18 yarın yapacağı çalışmayla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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