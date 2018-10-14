Derbi haftası

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 21 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde 4'de 4 yaptıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken, 5'te 5 hedefiyle gittiği Erzurumspor deplasmanından ise eli boş dönen turuncu yeşilliler, Antalyaspor'u taraftarları önünde yenerek moral bulmak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli aradan dolayı haftasonunda sabah idmanını U21 takımı ile antrenman maçı yaparak değerlendirdi. Akşam yapılan antrenman ise ısınmaya yönelik topla çalışmalar ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, orta ve gol vuruşu ile devam etti. İdman, esneme hareketleri ile sona erdi. Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.