Derbi biletleri satışta

Cemali AYGIR

ALANYASPOR'UN, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyaspor'umuzun, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında 13 Aralık Cuma günü, Antalyaspor ile saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Maraton ve kapalı tribün 35 TL

Kale arkaları 20 TL

Misafir tribün 26 TL

