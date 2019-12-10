Derbi biletleri satışta
ALANYASPOR'UN, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu
SPOR 10.12.2019, 22:36
Cemali AYGIR
ALANYASPOR'UN, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyaspor'umuzun, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında 13 Aralık Cuma günü, Antalyaspor ile saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Maraton ve kapalı tribün 35 TL
Kale arkaları 20 TL
Misafir tribün 26 TL
12°
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