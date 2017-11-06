Deplasmanda yokuz

BU sezon kendi evinde oynadığı 3 maçı da kazanan kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynadığı 4 mücadeleden de galibiyet elde edemedi. Maçın ardından konuşan Alanya Belediyespor Antrenörü Serdar Eser, 4. deplasman maçından da mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi. Oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak bunu skora yansıtamadıklarını ifade eden genç teknik adam, "Evimizde oynadığımız maçları kazanıyoruz ama deplasmanda kazanamıyoruz. Bu soruna mutlaka bir çare bulacağız. Bugün deplasmanda yine galip gelemedik. Üzgünüz. Lig uzun bir maraton. Var gücümüzle savaşacağız" dedi.
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