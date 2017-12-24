Deplasmanda yokuz 3-0

SON haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Ziraat Bankası'na konuk oldu. Sahaya puan veya puanlar için çıkan kırmızı beyazlı ekip, rakibine 3-0 yenildi. İlk yarıya mağlubiyetle girdikleri için üzgün olduğunu söyleyen antrenör Serdar Esen "Oyuncularım sahaya galibiyet için çıkmıştı ancak bazen her şey istediğiniz gibi olamıyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.