'Deplasmanda kazanmayı öğrenmeliyiz'

KIRMIZI beyazlı takımın antrenörü Serdar Esen ise yaptığı açıklamada, deplasmanda kazanmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Esen, "Kendi seyircimiz önünde Alanya'da hırslı ve güzel bir voleybol oynuyoruz fakat genç takım olmamız nedeniyle deplasmanda aynı performansı sergileyemiyoruz.

Bu hafta bu olayı kırarak ilk deplasman galibiyetini almak istiyoruz. Takımıma süreç lazım. Zamanla daha iyi olacak. Ciddi bütçeli ve yatırım yapan takımları yeniyoruz. Tüm sporcu kardeşlerimi gösterdikleri performansdan dolayıda kutluyorum. Fakat şunu da belirtmek isterim; başkanımız Mehmet Erken hep bizimle, her zaman yanımızda. Bu başarıda en büyük pay onundur. Takımım adına kendisine teşekkür ederim" dedi.