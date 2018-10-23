Deplasman lideri Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'deki bir diğer Akdeniz ekibi olan Antalyaspor, 9. hafta maçında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü

Deplasman lideri Antalyaspor
banner404

SPOR Toto Süper Lig'deki bir diğer Akdeniz ekibi olan Antalyaspor, 9. hafta maçında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü. Ligde 16 puanla 4'üncü sırada yer alan kırmızı beyazlılar, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışına ortak oldu. Ligde topladığı 16 puanın 9'unu dış sahada kazanan Antalyaspor, deplasmanda en çok maç kazanan takım oldu. Dış sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde eden kırmızı beyazlılar, kazandığı 9 puanla ligin deplasman lideri konumuna yükseldi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
En iyiler buluşacak
En iyiler buluşacak
  1. SPOR

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479