Deplasman lideri Antalyaspor

SPOR Toto Süper Lig'deki bir diğer Akdeniz ekibi olan Antalyaspor, 9. hafta maçında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü. Ligde 16 puanla 4'üncü sırada yer alan kırmızı beyazlılar, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışına ortak oldu. Ligde topladığı 16 puanın 9'unu dış sahada kazanan Antalyaspor, deplasmanda en çok maç kazanan takım oldu. Dış sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde eden kırmızı beyazlılar, kazandığı 9 puanla ligin deplasman lideri konumuna yükseldi.