Deplasman lideri Antalyaspor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 11 haftada topladığı 20 puanla 3. sıraya yükselirken, kırmızı-beyazlılar, deplasmanda aldığı 12 puanla, bu alanda zirveye çıkmayı başardı. 

Deplasman lideri Antalyaspor
banner404

SPOR Toto Süper Lig’de ilk 11 haftada topladığı 20 puanla 3’üncü sıraya yükselen Antalyaspor, deplasmandaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Akdeniz ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 4’ünü kazanırken 2 yenilgi aldı. Dış saha maçlarında topladığı 12 puanla zirvede bulunan Antalyaspor iç sahada ise 8 puan topladı. Akdeniz ekibi deplasmanda sırasıyla Beşiktaş'ı 3-2, Ankaragücü’nü 1-0, Alanyaspor’u 1-0 ve son olarak da Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Dış saha puan durumunda Antalyaspor’u 9 puanla Ankaragücü takip etti. 
Antalyaspor’un bu haftaki rakibi Akhisarspor ise bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçın tamamını kaybederek bu alanda ligin son sırasında yer aldı. Antalyaspor’da en golcü isimler ise 5 golle Doukara, 3’er golle Hakan Özmert ve Diego oldu. Geçen yılın aynı döneminde Antalyaspor, topladığı 12 puanla 14. sırada yer alıyordu. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Turistler dahi taksiye binerken pazarlık yapıyor
Turistler dahi taksiye binerken pazarlık yapıyor
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479