Demirtaşspor doludizgin

LİGİN 7. haftasında Akdeniz Timsahlarını konuk eden mavi beyazlı temsilcimiz, rakibini 4-3 yenerek 18 puana yükseldi ve en büyük rakibi Serik Dikmenspor'un berabere kaldığı haftada 2 puan farkla zirveye oturdu. Maçı yönetici arkadaşları ile birlikte tribünden izleyen Demirtaşspor Başkanı Mehmet Okyanus, "Oynadığımız maç sonrası üç puanı alarak liderliğe oturduk. Başta hocalarım Nurettin Kaya ve Ulaş Ulusoy olmak üzere, futbolcularımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm sporseverlere sonsuz teşekkür ederim" dedi. Ligde bu hafta İncekum Belediyespor'a konuk olacak Demirtaşspor, daha sonra Aksekispor'u konuk edecek. Son haftada ise İbradıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz, 3 maçı da kazandığı takdirde doğrudan Antalya 1. Amatör Küme'ye yükselecek.