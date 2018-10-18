Demirtaşlı öğrenciler Antalyaspor maçına hazır

AYTEMİZ Alanyaspor taraftarı olan Demirtaş Ortaokulu öğrencileri, bugün örnek bir kampanyaya imza attı. Süper Lig'de 3 yıldır mücadele eden ve şehrin tanıtımına büyük katkı yapan turuncu yeşilli takıma destek verilmesi gerektiğini söyleyen öğrenciler, bugün toplu halde Passolig kartı aldılar. 35 öğrenci, Passolig kartları ile poz vererek, "Bizler Pazar günü Aytemiz Alanyasporumuz ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maçı tribünden izleyerek takımımızı destekleyeceğiz. Tüm şehir kenetlenerek stadyumu doldurmalı" dediler. Öğrencilerin bu örnek davranışı, spor kamuoyu tarafından da beğeniyle karşılandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 17:58