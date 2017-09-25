Demirkol’dan Fuat Akdağ’a: Kontratımızda bu yok

NTVSPOR'DA yayınlanan Spor Servisi programında günlük spor haberlerini masaya yatıran Mehmet Demirkol ve Fuat Akdağ, ilginç bir diyaloga imza attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor’un çok tartışılan Mariano değişikliğini yorumlayan Demirkol, “Marianoyu çıkarıyorsun. Şunu hatırlamamız lazım. Bu değişikliği yaparken Galatasaray’da ne yürümüyordu? Değişiklikler yapılırken sahanın en iyisi Bursaspor kalecisi Harun’du. Galatasaray pozisyon buluyordu, şut çekiyordu atamıyordu. Bu değişiklik üzerine çok konuşulur. Akıl alır gibi değil. Bazı değişiklikler kariyer bitirir. Orada 3 puanı verirsin ve yönetim der ki, “Tamam”.

Bunun sonucunda maçın kazanmasını Tudor’un değişikliklerine mi bağlayacağız, zarın gelmesine mi bağlayacağız? Ben diyorum ki Tudor dün itibariyle teknik direktörlükte bir basamak daha çıktı. Mariano’yu hayatta çıkarmam. Deseler ki Mariano’yu çıkar 2-1 alacaksın maçı, çıkarmam. Ama çıkardığı zaman aldı maçı” diye konuştu.

Bu yorum üzerine sözü alan Fuat Akdağ, “Bazen puan kaybedersin ama o puanı hiçbir zaman çıkaramazsın, o seni hep takip eder. Bazen de kaybedersin ama herkes seni alkışlar” yorumunu yapınca Demirkol kendisine esprili şekilde yanıt verdi:

“Ben sana hiçbir zaman hayatın anlamını anlatabileceğim vaadinde bulunmadım. Bizim kontratımızda böyle bir şey yok. Bazen bakarsın ve dersin ki, ‘Ya adam yaptı’. Nasıl yaptı, bilmiyorum. Sihirbazları seyrederken ‘bunu nasıl yapıyor?’ diye seyreden cins var. Bunu niye kafayı takıyorsun, keyfine bak. Adam yok ediyor kendini mesela, “Kesin orada bir şey var”… Cem Yılmaz’ın dediği gibi adam peygamberliğini ilan eder zaten uçabiliyor olsa.

Tudor’unki de üzerine çok düşünülecek bir an değil. Bir Harun, iki Mariano maçtan çıkmaz. Muslera bile çıkar. Tudor’dan bekliyoruz anlatsın. Benden açıklama bekleyen kusura bakmasın. Ben bu işi o kadar bilmiyorum. Bilen olduğunu da zannetmiyorum.”