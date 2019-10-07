Demir yumruk Volkan

AKDENİZ Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Spor Salonu'nda yapılan gala maçında ringe çıkan Alanyalı milli kick boksçu Volkan Şimşek, 58 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada 75 kilo kick boks K1 branşında ringe çıktı. Özel olarak seçilen sporcuların katıldığı turnuvada başarılı bir performans sergileyen Şimşek, rakibini final maçının 30. saniyesinde nakavt etmeyi başardı. Turnuvaya iyi hazırlandığını söyleyen başarılı sporcu, "Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğim" dedi.