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Demir İnşaat, Daçka'yı yendi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında Darüşşafaka'yı 77-75 yendi

Demir İnşaat, Daçka'yı yendi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında Darüşşafaka'yı 77-75 yendi

16 Nisan 2018 Pazartesi 21:30
Demir İnşaat, Daçka'yı yendi!
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BU sonuçla, mavi-beyazlılar 8. galibiyetini alırken, yeşil-siyahlılar  ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Walker'ın arka arkaya bulduğu basketlerle 12-0'lık seri  yakalayarak başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 6. dakikayı 15-4 önde geçti.  Hücumda tempoyu artırmakta zorlanan Darüşşafaka, ilk çeyreği 22-12 geride  tamamladı.

Darüşşafaka, ikinci periyoda tempolu başlarken Johnson'ın boyalı  alanda bulduğu basketle 15. dakikada farkı 5 sayıya (26-21) indirerek molaya  gitti. Konuk ekip, molanın ardından hücumda üst üste top kayıpları yapan  mavi-beyazlılar karşısında 17. dakikada farkı 1'e düşürdü: 29-28. İlk yarının  bitimine 1 dakika kala eşitliği (33-33) sağlayan yeşil-siyahlılar, Cummings'in  orta mesafe basketiyle Demir İnşaat Büyükçekmece önünde soyunma odasına 35-33  üstün girdi.

İkinci yarıya pota altında Eric'in peş peşe bulduğu basketlerle  başlayan Darüşşafaka, mavi-beyazlılar karşısında 25. dakikada farkı 10 sayıya  (49-39) kadar çıkardı. Mavi-beyazlılar, çeyreğin son bölümünde hücumda etkili bir  performans gösteren Simpson'ın sayılarıyla farkı 29. dakikada ikiye indirdi:  49-51. Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker'ın son saniye basketiyle final  periyoduna 55-53 önde gitti.

Dördüncü periyoda taraftarının da desteğini arkasına alarak giren   Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu  basketlerle 33. dakikada skoru 63-57'ye getirdi. Savunmada sertliği artıran  yeşil-siyahlılar, Wilbekin, Sant-Roos ve Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla 37.  dakika biterken 68-67 öne geçti. İki takım da faul hakkını doldurduğu için son  anlar karşılıklı serbest atışlarla geçildi. Mavi-beyazlılar, Walker'ın kaydettiği  serbest atışlarla son 19 saniyeye 75-72 öne girdi. Üstünlüğünü koruyan Demir  İnşaat Büyükçekmece, maçı 77-75 kazandı.

Öte yandan, Demir İnşaat Büyükçekmeceli oyuncular maç öncesindeki  ısınma bölümüne "Şampiyon Büyükçekmece'ye hoş geldin" pankartıyla çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Demir İnşaatDaçkaTahincioğlu Basketbol Süper Lig
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