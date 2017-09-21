Deliye dönen Alpay, taraftarın yanına gitti: Merak etme bırakacağım

SAMSUNSPOR'UN Ankara Demirspor ile oynadığı maçta oldukça gerilimli anlar yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısının bitimiyle Teknik Direktör Alpay Özalan, yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünlere doğru yöneldi.

"MAÇTAN SONRA İSTİFA EDECEĞİM"

Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş ve yardımcı antrenörler Alpay Özalan'ın o bölüme doğru gitmesini engellemeye çalıştı. Ancak tribünün önüne kadar gelen Alpay Özalan, taraftarlarla konuştu. Çok sinirli olduğu gözlenen Alpay Özalan'ın taraftarlara, "Maçtan sonra istifa edeceğim" dediği iddia edildi.

SAMSUNSPOR KUPADAN ELENDİ

Öte yandan Samsunspor, penaltılara kalan maçta Ankara Demirspor'a elenerek Türkiye Kupasına veda etti.