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Deliye dönen Alpay, taraftarın yanına gitti: Merak etme bırakacağım

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Ankara Demirspor maçının devre arasında kendisini protesto eden taraftarın yanına gitti, "Merak etme, maçtan sonra bırakacağım." dedi

Deliye dönen Alpay, taraftarın yanına gitti: Merak etme bırakacağım

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Ankara Demirspor maçının devre arasında kendisini protesto eden taraftarın yanına gitti, "Merak etme, maçtan sonra bırakacağım." dedi

21 Eylül 2017 Perşembe 11:16
Deliye dönen Alpay, taraftarın yanına gitti: Merak etme bırakacağım
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SAMSUNSPOR'UN  Ankara Demirspor ile oynadığı maçta oldukça gerilimli anlar yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısının bitimiyle Teknik Direktör  Alpay Özalan, yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünlere doğru yöneldi.

"MAÇTAN SONRA İSTİFA EDECEĞİM"

Samsunspor  Futbol Şube Sorumlusu  Metin Ateş ve yardımcı antrenörler  Alpay Özalan'ın o bölüme doğru gitmesini engellemeye çalıştı. Ancak tribünün önüne kadar gelen  Alpay Özalan, taraftarlarla konuştu. Çok sinirli olduğu gözlenen  Alpay Özalan'ın taraftarlara, "Maçtan sonra istifa edeceğim" dediği iddia edildi.

SAMSUNSPOR KUPADAN ELENDİ

Öte yandan  Samsunspor, penaltılara kalan maçta  Ankara Demirspor'a elenerek  Türkiye Kupasına veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alpay ÖzalanSamsunspor Teknik DirektörüAnkara Demirspor
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