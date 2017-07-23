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Defansa destek

Transferde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Beşiktaş'tan Enes, Gaziantepspor'dan Doğanay ve Ghilas, Kasımpaşa'dan Andre Castro, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, New Castle'dan Gouffran ile Bastia'dan Ngando'yu kadrosuna katıp orta saha ve forvet hattını güçlendiren Göztepe, son 5 günde savunmasına da çok önemli isimleri monte etmeyi bildi

Defansa destek

Transferde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Beşiktaş'tan Enes, Gaziantepspor'dan Doğanay ve Ghilas, Kasımpaşa'dan Andre Castro, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, New Castle'dan Gouffran ile Bastia'dan Ngando'yu kadrosuna katıp orta saha ve forvet hattını güçlendiren Göztepe, son 5 günde savunmasına da çok önemli isimleri monte etmeyi bildi

23 Temmuz 2017 Pazar 16:44
Defansa destek
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AVUSTURYA kampına sadece 4 defans oyuncusuyla başlayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Galatasaray'dan tecrübeli sağ bek Sabri Sarıoğlu'na imza attırarak ilk bombayı patlattı. Ardından stoper arayışlarına başlayan yönetim, Fransa'nın Lorient ekibinde top koşturan Mathieu Peybernes'i renklerine bağladığını açıkladı. 

Fransız stoperi 1 yıllığına kiralayan Göztepe, bugün de Fenerbahçe'nin genç stoperi Hakan Çinemre'nin de işini bitirdi. Göztepe'nin Hakan için Fenerbahçe'ye 500 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

Profesyonel futbol yaşamına başladığı sarı lacivertlilerde sadece 1 resmi maça çıkan 23 yaşındaki stoper, kariyerini hep kiralık olarak geçirdi. İlk olarak 2013-14'te Bucaspor'a geçici transferi gerçekleşen Hakan, ertesi sezon Adana Demirspor'a kiralandı. Daha sonra Gaziantepspor ve Eskişehirspor'da tecrübe kazanan genç oyuncu, çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez milli oldu.

Sağ bek ve stoper transferlerini büyük ölçüde tamamlayan Göztepe, şimdi de gözünü sol beke dikerken kampta denenen Sırp stoper Jasmin Trtovac'ın da resmi sözleşmeye imza atabileceği kaydedildi.

SAHADA KAYBETTİ KASADA KAZANDI

Geçen sezon Eskişehirspor formasıyla 1'inci Lig play off finalinde Göztepe'ye rakip olan Hakan Çinemre, takımının Süper Lig'e yükselme şansını penaltılarla kaybettiği maçın ardından büyük üzüntü yaşarken, sahayı gözyaşları ile terketmişti. Eskişehir macerasını hayal kırıklığı noktaladıktan sonra kulübü Fenerbahçe'ye dönen 23 yaşındaki savunmacı, Eskişehirspor formasıyla ulaşamadığı Süper Lig'e, Göztepe'ye transfer olarak kavuştu. Hakan, Eskişehirspor-Göztepe finalinde  120 dakika sahada kalıp, başarılı bir performans ortaya koymuştu.

TAMER TUNA: 'İYİ YOLDAYIZ"

Avusturya kampında oynadığı 2'nci hazırlık maçında Çekya (Çek Cumhuriyeti) temsilcisi Jablonec'i yeni transferi Nabil Ghilas'ın golleriyle 2-1 yenen Göztepe moral buldu. İlk özel müsabakasında İsviçre'den Zürich'e 6-1 kaybeden Göztepe, Jablonec'e karşı daha diri bir görüntü ortaya koyarken teknik direktör Tamer Tuna iyi yolda olduklarını söyledi. Kampın son derece verimli geçtiğini anlatan Tamer Tuna, şunları söyledi:

"Takımdaki uyum sorununu aşmak üzereyiz. Jablonec karşılaşmasındaki oyunumuz bana umut verdi. 26 Temmuz'da Katar takımı Al Sadd ile bir maça daha çıkacağız. Lig başlayana kadar eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Kamp bitiminde gidecek ve kalacak futbolcular konusunda yönetime rapor vereceğim."

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Son Güncelleme: 23.07.2017 16:47
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiSelçukBeşiktaşGaziantepspor
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