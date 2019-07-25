De Ligt değil; Merih başrolde!

NORMAL süresi 1-1 biten maçta, Cristiano Ronaldo'nun attığı golden sonra kendisini ilk tebrik eden kişi olan Merih için İtalyan basınında son derece olumlu yorumlar yapıldı.

'De Ligt yoktu, Türk futbolcu vardı'

Skysport "Demiral hatasız oynadı. Juve'ye ilk adımını attı. Gelecek sezon için umut oldu. Derbinin başrolünde De Ligt yoktu, Türk futbolcu vardı" satırlarına yer verdi.

Lakabı 'duvar' oldu

Futbolcuyu Juventus'tan isteyen Milan'a yakın internet sitelerinde de oyuncudan övgüyle söz edildi. Milanlive'da çoktan kendisine lakap takıldığı 'Duvar Demiral' dendiği görüldü.

'Bu Juve'ye gerekli'

Tribuna, kiralık gönderilmesi konusuna değinerek 'Demiral'ın gönderilmesi gerekmiyor. Türk defans oyuncusu bu Juve'ye gerekli' değerlendirmesini yaptı.

'İşte bu yüzden vermiyorlar'

Alfredo Pedulla internet sitesinde Merih Demiral için Milan'a olumsuz yanıt verilmesinin doğruluğunun ortaya çıktığına vurgu yapılarak "Gelecek Demiral ile birlikte olacak. Juventus, Milan'ın ısrarlarına işte bu yüzden karşı koyuyor" denildi.

'Montero gibi oldu bile'