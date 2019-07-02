De Jong Alanya'daydı

İspyanol futbol devi Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki Hollandalı futbolcu Frenkie de Jong, Türkler'deki 5 yıldızlı bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı

De Jong Alanya'daydı
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GEÇTİĞİMİZ günlerde su sporları yaparken görüntülenen De Jong'u görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bonservisi, tatil yaptığı otelin fiyatından çok daha fazla olan genç futbolcu hakkında sosyal medyadan yorumlar da yapıldı. Genç futbolcu arkadaşlarıyla beraber kaldığı otelin önündeki denizde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerinin olduğu su sporlarına katıldı. Oldukça renkli görüntülerin olduğu etkinliklerde kameralara poz veren Jong, Alanya’yı çok sevdiğini dile getirerek övgüler yağdırdı. Genç futbolcu, yeni takımı Barcelona ile başlayacağı sezon hazırlıklarına katılmak için önceki gün Alanya'dan ayrıldı. 

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