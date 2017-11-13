Datome'den taraftara tepki!

Olympiakos forması giyen 6 basketbolcu, EuroLeague takvimiyle çakışan Dünya Kupası eleme maçlarında forma giymek istemediklerini açıkladı. Gigi Datome ise Twitter hesabından Olympiakoslu basketbolcuların Dünya Kupası eleme maçları için milli takıma gidemeyeceklerini açıkladıklarını aktaran bir haber paylaştı.
Bu paylaşımın altına yorum yapan bir takipçisi, "Olympiakoslu oyuncular da mı milli takımlara gitmeyeceklerini açıklamışlar! Onlar da mı vatan haini (!) olmuşlar" diye Datome'yi kızdıran bir paylaşımda bulundu.
İtalyan basketbolcu bu yorumu yazan takipçisine "Boş konuşma" diyerek yanıt verdi.
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