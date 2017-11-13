Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108860
ALTIN
159.237
DOLAR
3.8741
STERLİN
5.0775
EURO
4.5157
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
14 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
14 Kasım 2017 Antalya -...
Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl kullanılır?
Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl...
banner468

Datome'den taraftara tepki!

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Luigi Datome, Twitter'dan bir takipçisinin yaptığı yoruma sert tepki gösterdi

Datome'den taraftara tepki!

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Luigi Datome, Twitter'dan bir takipçisinin yaptığı yoruma sert tepki gösterdi

13 Kasım 2017 Pazartesi 21:06
Datome'den taraftara tepki!
banner404

Olympiakos forması giyen 6 basketbolcu, EuroLeague takvimiyle çakışan Dünya Kupası eleme maçlarında forma giymek istemediklerini açıkladı. Gigi Datome ise Twitter hesabından Olympiakoslu basketbolcuların Dünya Kupası eleme maçları için milli takıma gidemeyeceklerini açıkladıklarını aktaran bir haber paylaştı.

Bu paylaşımın altına yorum yapan bir takipçisi, "Olympiakoslu oyuncular da mı milli takımlara gitmeyeceklerini açıklamışlar! Onlar da mı vatan haini (!) olmuşlar" diye Datome'yi kızdıran bir paylaşımda bulundu.

İtalyan basketbolcu bu yorumu yazan takipçisine "Boş konuşma" diyerek yanıt verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Datome
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayatı motor üstünde geçti
Hayatı motor üstünde geçti
Alanya Maratonu tanıtıldı
Alanya Maratonu tanıtıldı
Galatasaray Emre Akbaba'dan vazgeçmiyor
Galatasaray Emre Akbaba'dan vazgeçmiyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim