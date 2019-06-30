Datome de imzalıyor

FENERBAHÇE Beko'da Kostas Sloukas'ın 3 yıllık imza ile takımda kalmasının ardından, takımın bir diğer kilit ismi Luigi Datome ile de görüşmeler başladı.



İtalyan yıldız ve kulüp arasında yeni sözleşme görüşmelerinin start aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe Datome'yi takımda tutarak kemik kadrosunu korumak istiyor.



2015'te sarı-lacivertlilere katılan tecrübeli basketbolcu üç lig şampiyonluğu, bir Euroleague ve iki Türkiye Kupası kaldırdı.

