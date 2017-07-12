Darüşşafaka, Muhammed ve Emircan'ı kadrosuna kattı

BU sezon Eurocup'ta yer alacak Darüşşafaka, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, bu kapsamda Muhammed Baygül ve Emircan Koşut ile anlaştı. Daçka, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Muhammed ve Emircan ile birer yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Muhammed Baygül, geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka ile ligde 7.0 sayı, 2.9 ribaund ve 2.2 asist ile oynarken, Emircan Koşut ise Yeşilgiresun Belediyespor'da 5.8 sayı, 3.6 ribaund ortalaması ile mücadele etti.
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