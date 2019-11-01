Dansözlerle eğlenen 3 yıldız için karar verildi!
Babel, Donk ve Lemina'nın Real Madrid ve Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında dansözlerle çekilen eğlence görüntüleri Fatih Terim'i çok kızdırmıştı. Görüntülerle ilgili Galatasaraylı oyunculara ceza verilmeyecek.
SPOR 31.10.2019, 12:16
BABEL, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisinde eğlenmeleri, kötü gidişata üzülen taraftarların bir kısmını sinirlendirdi. İkiye ayrılan görüşlerde bazı taraftarlar oyuncuların ceza almasını isterken, bazıları ise futbolcuların özel hayatına karışamayacakları yönünde görüş belirtti.
HERHANGİ BİR CEZA VERİLMEYECEK
Habertürk'ün haberine göre; Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından rahatsızlık duysa da yönetimin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıktı.Pazar gecesi oynanan ve kaybedilen Beşiktaş derbisinden 2 gün sonra (Salı akşamı) arkadaşlarının doğum günü partisine katılan oyuncuların, herhangi bir şekilde profesyonellik dışı davranış sergilemedikleri kaydedildi.
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