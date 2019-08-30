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Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, sezon başında Al Ahli’ye transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR 30.08.2019, 17:36 Enes Subaşı
Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de
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DANİJEL Aleksic resmen Başakşehir'de.İşte resmi siteden yapılan açıklama:Kulübümüz, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
 
Geçen sezon Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Al Ahli’ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
 

#Medipol Başakşehir #Danijel Aleksc
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