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Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt

Bonservisi elinde olan İngiliz forvet Daniel Sturridge'i kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, oyuncudan olumsuz yanıt aldı.

SPOR 06.08.2019, 20:03 Toygar Dim
Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt
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YENİ sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Liverpool'la olan sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'e teklif yapmıştı.

Transferle ilgili TRT Spor'a açıklama yapan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Sturridge, teklifimize olumsuz yanıt verdi." dedi.

#Liverpool #trabzonspor #Daniel #sturridge
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