Daniel Sturridge bugün imzayı atabilir
Transfer görüşmelerini sürdüren İngiliz golcü Daniel Sturridge hakkında flaş gelişmeler var.
SPOR 19.08.2019, 16:13 Toygar Dim
FRANCE Football, 29 yaşındaki santrforun Trabzonspor'a daha yakın olduğunu ve imzaların gün içinde atılabileceğini iddia etti.
Süper Lig'den Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de görüştüğü İngiliz oyuncunun bordo-mavilileri seçme nedeni olarak, uzun sözleşme önerisi gösterildi.
Liverpool ile zirve yapan kariyeri sakatlıklar dolayısıyla gerileyen Sturridge hakkında bordo-mavililerin resmi açıklama yapması bekleniyor.
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