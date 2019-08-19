Daniel Sturridge bugün imzayı atabilir

FRANCE Football, 29 yaşındaki santrforun Trabzonspor'a daha yakın olduğunu ve imzaların gün içinde atılabileceğini iddia etti.

Süper Lig'den Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de görüştüğü İngiliz oyuncunun bordo-mavilileri seçme nedeni olarak, uzun sözleşme önerisi gösterildi.

Liverpool ile zirve yapan kariyeri sakatlıklar dolayısıyla gerileyen Sturridge hakkında bordo-mavililerin resmi açıklama yapması bekleniyor.