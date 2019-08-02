Dani Alves, Sao Paulo'ya transfer oldu
Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, ülkesinin Sao Paulo takımı ile anlaştı.
SPOR 02.08.2019, 11:58 Toygar Dim
KULÜPTEN yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Dani Alves ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, Brezilya temsilcisi Bahia'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve son olarak Paris Saint-Germain (PSG) formalarını giydi.
Dani Alves, Fransa temsilcisinde geçen sezon 32 maçta 3 gole imza attı.
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