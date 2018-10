Dalışta 2 dünya rekoru

İTALYAN Alessia Zecchini ve Ukraynalı Natalia Zharkova, paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde 70 metreye dalış yaparak kadınlarda yeni dünya rekoru kırdı. Sabit ağırlık (CWT) branşında erkeklerde Rus Alexey Molchanov 123 metrelik dalışını 3 dakika 44 saniyede başarılı şekilde gerçekleştirerek, kendisine ait 122 metrelik rekoru geçip, yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Molchanov, 122 metrelik eski rekorunu 29-30 Eylül'de yine Kaş'ta yapılan CMAS-TSSF 2'nci Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları'nda elde etmişti. Dünkü sabit ağırlık (CWT) branşı kadınlar kategorisi yarışlarında milli sporcu Derya Can, 85 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirerek dünya 3'üncüsü oldu. Can, bu derecesiyle yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Derya Can, 82 metrelik eski rekorunu, 4 gün önce sona eren CMAS-TSSF 2'nci Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları'nda kırmıştı. Derya Can, "Dalmadan önce heyecanlıydım, dalış başladığında rahatladım. Çıkışta bacaklarım kuvvetli olduğu için rahat oldu benim için. İki çocuğumu taşımak iyi bir antrenman oldu" dedi.