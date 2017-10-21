Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
22 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Ekim 2017 Alanya -...
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
1 kapağı tüm lekeleri yok...
banner468

'Daha yaratıcı olabilirdik'

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, değişik bir maç oynadıklarını belirterek, " Daha yaratıcı olabilirdik" dedi

'Daha yaratıcı olabilirdik'

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, değişik bir maç oynadıklarını belirterek, " Daha yaratıcı olabilirdik" dedi

21 Ekim 2017 Cumartesi 19:32
'Daha yaratıcı olabilirdik'
banner404

TELESET Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, değişik bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk yarı çok kötüydük. Özelikle maçın başında konsantrasyon eksikliğimiz vardı, iyi hazırlanmadığımızı gördük. İki büyük takımı yenmiş bir takım olarak bu maçı daha ciddiye almamız gerekiyordu. Bunu yapmadığınız zaman zorluk yaşıyorsunuz. Agresif olmadığımız, mücadeleye girmediğimiz zaman zorluğu yaşıyoruz. Takım savunmasını maçın genelinde çok iyi yapamadık. Kalemizde fazla gol gördük. 3-3'ten sonra hamleler yaptık. Daha yaratıcı olabilirdik. Böyle olunca çok fazla pozisyon üretemedik. Oyuncularımız bugün zaman zaman iyi şeyler yaptılar. Ama eski maçlara göre gerideydiler" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
daha yaratıcı olabilirdik 039
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi beklenen haber geldi
Derbi öncesi beklenen haber geldi
Ronaldo'nun son hareketi, "helal olsun" dedirtti
Ronaldo'nun son hareketi, "helal olsun" dedirtti
Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi baskın
Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi baskın

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim