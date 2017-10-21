TELESET Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, değişik bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk yarı çok kötüydük. Özelikle maçın başında konsantrasyon eksikliğimiz vardı, iyi hazırlanmadığımızı gördük. İki büyük takımı yenmiş bir takım olarak bu maçı daha ciddiye almamız gerekiyordu. Bunu yapmadığınız zaman zorluk yaşıyorsunuz. Agresif olmadığımız, mücadeleye girmediğimiz zaman zorluğu yaşıyoruz. Takım savunmasını maçın genelinde çok iyi yapamadık. Kalemizde fazla gol gördük. 3-3'ten sonra hamleler yaptık. Daha yaratıcı olabilirdik. Böyle olunca çok fazla pozisyon üretemedik. Oyuncularımız bugün zaman zaman iyi şeyler yaptılar. Ama eski maçlara göre gerideydiler" diye konuştu.